В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России
Попова оценила ситуацию с ковидом в стране. Фото: Роспотребнадзор

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила обстановку с коронавирусом в стране. По ее словам, все будет зависеть от поведения россиян на праздниках.

Анна Попова заявила в эфире телеканала «Россия 1», что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России «пока еще неоднозначно стабильная». Глава ведомства отметила, что заболеваемость ковидом будет зависеть от того, насколько активными будут россияне во время новогодних каникул. В связи с этим Попова посоветовала встретить Новый год в маленькой компании и провести каникулы на свежем воздухе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре назвали число повторных случаев COVID-19 в мире. По ее словам, совсем недавно это число составляло всего 24, но уже выросло.

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