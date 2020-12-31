В Великобритании создали новое средство против коронавируса

Британские ученые разработали новый метод лечения коронавируса с помощью антител. В настоящее время метод проходит испытания. В случае успеха, препарат защитит заразившихся коронавирусом от прогрессирования COVID-19.

Как сообщает издание Science Alert, над создание препарата AZD7442 работали специалисты больницы при Университетском колледже Лондона и компании AstraZeneca. Препарат включает в себя комбинацию моноклональных антител AZD8895 и AZD1061, направленных на рецептор-связывающий домен шипового белка SARS-CoV-2. Антитела присоединяются к этой части белка и блокируют прикрепление вируса к клетке, что также мешает проникновению в нее.

Ученым удалось внести в антитела изменения, увеличив время их действия до 6-12 месяцев и снизив риск антитело-зависимого усиления заболевания. Разработчики надеются, что этот препарат поможет пациентам, которые заразились коронавирусом, избежать развития симптомов. Это позволит спасти жизни, например, пожилым людям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Швейцарии пожилой пациент умер после прививки вакциной Pfizer.