Мурашко отметил снижение числа болеющих коронавирусом в России

Мурашко отметил снижение числа болеющих коронавирусом в России
Мурашко оценил ситуацию по коронавирусу в стране. Фото: Минздрав

В России наблюдается снижения числа активных пациентов, которые болеют коронавирусной инфекцией в настоящий момент. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Глава Минздрава заявил в эфире телеканала «Россия 24», что обстановка по коронавирусу в стране остается напряженной, однако в последнюю неделю года статистика показывает снижение числа активно болеющих пациентов — показатель снизился на 4%.

Мурашко добавил, что во всех российских регионах заданы единые правила по борьбе с ковидом, хотя факторы ее распространения везде разные.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России. Глава ведомства отметила, что заболеваемость ковидом будет зависеть от того, насколько активными будут россияне во время новогодних каникул.

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