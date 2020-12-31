Президент Молдавии назвала условие, при котором она готова прибыть в Россию

Президент Молдавии Майя Санду назвала условие для визита в Россию.

По ее словам, она готова приехать в Россию, если получит приглашение. И добавила, что в двусторонней повестке между странами есть много важных тем для обсуждения. Санду упомянула торговлю, экспорт и ситуацию в Приднестровье.

Как сообщили «РИА Новости», молдавский президент также рассказала, что в следующем месяце у нее запланирован официальный визит в Киев, а затем она отправится в Брюссель.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Санду получила серьезную поддержку на выборах президента Молдавии во втором туре.