Санду получила серьезную поддержку на выборах президента Молдавии во втором туре

Она пока что выигрывает, набирая 55% голосов.

Экс-премьер Молдавии и кандидат в президенты Майя Санду, по данным экзит-поллов, выигрывает второй тур выборов. Об этом пишет РИА Новости. Политику удалось набрать 55% голосов, ее соперник не сильно отстает.

«Exit-poll показывает, что во втором туре Майя Санду получает 55%, Игорь Додон — 45%»,

— сообщил глава компании Intellect Group Ян Лисневский.

Известно, что в опросе участвовали более 15,5 тысяч человек. Напоминаем, что за важный пост борются два человека.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Трамп рассказал, почему Байден «выиграл выборы». Он отметил, что подсчет голосов после выборов производился «частной леворадикальной компанией Dominion с плохой репутацией и плохим оборудованием».