ВОЗ внесла вакцину Pfizer в список для экстренного использования

ВОЗ внесла вакцину Pfizer в список для экстренного использования
Вакцина стала первым препаратом, внесенный в список рекомендуемых для экстренного использования с начала коронавирусной пандемии. Фото: pixabay

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала вакцину от коронавируса разработчиков Pfizer и BioNTech для экстренного использования.

Таким образом, вакцина попала в список рекомендуемых препаратов для экстренного реагирования. Подчеркивается, что это позволит ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения закупать этот препарат для распространения в нуждающихся государствах.

ВОЗ отмечает, что эта вакцина стала первым препаратом, внесенный в список рекомендуемых для экстренного использования с начала коронавирусной пандемии. Решение о внесении препарата в список было принято на основе анализа вакцины, показавшего, что она соответствует критериям ВОЗ, и что преимущества ее использования компенсируют потенциальные риски, передает ТАСС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гвинее вакциной «Спутник V» начали прививаться члены правительства.

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