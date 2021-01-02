В Орехово восемь спасателей около часа тушили дом

В Приозерском районе Ленобласти загорелся частный дом. На ликвидацию пожара потребовался примерно час.

Возгорание случилось в ночь на субботу, 2 января, на Солнечной улице в СНТ «Ломо-1» в Орехово. Сигнал о ЧП сотрудники пожарно-спасательной части получили в 00:25. К месту ЧП выехали восемь человек на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, постройка горела на площади 48 квадратных метров. Пожарные тушили пламя около часа. К 1:30 огонь ликвидировали.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пожаре на Гончарной улице погиб человек.