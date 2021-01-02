На Украине хотят зарегистрировать вакцину «Спутник V»

Компания из Харькова «Биолек» обратилась в украинский Минздрав с заявлением о регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства.

Об этом сообщил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук. Согласно его заявлению, размещенному на сайте партии, «Биолек» подала заявку на регистрацию препарата 30 декабря. Медведчук отметил, что эта компания лидирует на фармацевтическом рынке в стране и обладает достаточными производственными мощностями и квалифицированным персоналом.

Разработчик вакцины дал разрешение на трансферт технологии и передачу компании клеточной линии для производства вакцины. По словам политика, налаживание производства займет от трех месяцев до полугода.

«Отказ власти или любое препятствование правовой процедуре регистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Украине будет свидетельствовать о преступном намерении власти лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса», — заявил Медведчук.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Зеленский не смог объяснить, почему российская вакцина от COVID не подходит украинцам.