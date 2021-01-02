Петербуржцы обратили внимание на сотни багетов, плавающих в Карповке

Петербуржцы обратили внимание на сотни багетов, плавающих в Карповке
Багеты плавали в Карповке. Фото: unsplash

В Петроградском районе прохожие заметили сотни французских багетов, сброшенных в реку Карповка.

Снимками хлеба петербуржцы поделились в сообществе «Петроградская диаспора» в соцсети Facebook. Множество хлебобулочных изделий плавают по реке Карповка недалеко от Иоанновского монастыря. Багеты могли бы уплыть дальше, но их остановила кромка льда.

«На Карповке напротив монастыря в воде плавает масса хлеба. Без комментариев!», — пишет житель Петербурга.

Исходя из количества хлеба, горожане предположили, что один из супермаркетов или какая-нибудь булочная решили таким образом избавиться просроченной продукции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Елагином острове заметили спящих сов. Птиц не смог разбудить даже грохот фейерверков.

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