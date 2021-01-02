Более 800 тысяч россиян привились от коронавируса

Более 800 тысяч россиян привились от коронавируса
Михаил Мурашко назвал число россиян, привившихся от коронавируса. Фото: сайт Президента РФ

Участие в массовой вакцинации населения от коронавируса приняли уже 800 тысяч жителей России, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По словам главы ведомства, на сегодняшний день российские регионы получили более полутора миллионов доз препарата от коронавируса «Спутник V», передает РИА Новости. Мурашко отметил, что вакцинация проходит «очень активно».

» С учетом всех данных по вакцинированным — это уже более 800 тысяч человек, которые получили вакцину», — сказал министр.

Напомним, массовая вакцинация населения от ковида началась в России в начале декабря. В настоящее время россиян прививают препаратом «Спутник V», созданным в Центре имени Гамалеи совместно с РФПИ. В первую очередь начали вакцинировать людей из основных групп риска: медиков, учителей, соцработников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на сайте госуслуг начали выдавать сертификаты о вакцинации от коронавируса.

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