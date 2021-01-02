Ученые сравнили коронавирус с эпидемией испанки

Врачи объяснили, при каких условиях пандемия коронавируса завершиться, и может ли COVID-19 пойти по сценарию эпидемии испанки в прошлом веке.

Как сообщает «Московский комсомолец», начавшаяся в 1918 году эпидемия испанского гриппа развивалась в три волны, при этом вторая вспышка была самой тяжелой. По аналогичному принципу развивался и гонконгский грипп в 1968 году.

Биоинженер Александр Кудрявцев считает, что третья волна эпидемий, как правило, проходит слабее первых двух. Однако, по его словам, с пандемией коронавируса совсем другая история. В качестве примера он привел вспышку заболевания SARS, которая возникла в ноябре 2022 и прекратилась летом 2003-го.

Это говорит о том, что лучшее время для завершения пандемии коронавируса — лето, утверждает специалист.

«Поэтому крайне важна скорость разработки вакцин, иначе мы рискуем остаться с этим SARS-CoV-2 вирусом навсегда, как это случилось с коронавирусом OC43, который ежегодно является причиной 10-15% простудных заболеваний», — заявил Кудрявцев, отметив, что ОС43 переносится намного легче.

Такое мнение высказала и председатель правления в Совете по общественному здоровью и проблемам демографии Дарья Халтурина. По ее словам, избыточную смертность, которая прогнозируется и в 2021, может остановить только вакцинация.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава МИД Китая озвучил версию о происхождении коронавируса.