В США первую дозу препарата от Covid-19 получили 4,2 млн человек

В США первую дозу препарата от Covid-19 получили 4,2 млн человек
В США проводят вакцинацию от коронавируса. Фото: pixabay

В США началась вакцинация от коронавирусной инфекции. Первую дозу из двух смогли получить уже 4 млн 225 тыс. 756 жителей страны.

Согласно данным американского центра по контролю и профилактике заболеваний на субботу, 2 января, в стране направлены в медучреждения 13 млн 71 тыс. 925 доз препарата от коронавируса.

Напомним, что прививки делают вакциной Moderna и Pfizer/BioNTech. Ее ранее одобрили к применению регулятором. Процесс вакцинации состоит из двух этапов, – каждому делают две дозы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что медработник в США намеренно испортил 500 доз вакцины от Covid-19. Специалист вытащил из холодильника упаковки с препаратом и обратно их уже не стал убирать. В итоге, 57 комплектов вакцины испортились. Позже, работник признался, что сделал это специально. Об этом нарушитель заявил во время расследования.

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