В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 13 183 человека

В Северной столице врачи продолжают проверять местных жителей на COVID-19. За минувшие сутки тесты на выявление новой болезни сдали 13 183 человека.

Об этом стало известно в воскресенье, 3 января. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, под наблюдением специалистов находится 846 человек. Из них 571 — контактные, 275 — на самоизоляции.

Также за сутки было обработано 4 140 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1146 петербургских волонтеров, из них прошли обучение и аккредитацию 1023 человека. Выполнено 3 624 заявки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прививку от коронавируса в Петербурге сделали уже 5 тыс. 942 жителя города.