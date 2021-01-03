Российские водители заплатили 13 млрд рублей штрафов в 2020 году

Российские водители заплатили 13 млрд рублей штрафов в 2020 году
С автомобилистов 12,9 млрд рублей административных штрафов Госавтоинспекции. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

За 11 месяцев минувшего года судебные приставы взыскали с жителей России почти 13 млрд рублей за штрафы ГИБДД, сообщил замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП подполковник внутренней службы Дмитрий Желудков.

Как сообщает РИА Новости, за неполный 2020 год судебные приставы исполнители взыскали с автомобилистов 12,9 млрд рублей административных штрафов Госавтоинспекции.

По словам Желудкова, всего постановлений Госавтоинспекции, предъявленных в подразделения Федеральной службы судебных приставов России за 11 месяцев, по которым были открыты исполнительные производства, — на 18,5 млрд рублей. Это на 700 млн рублей меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с начала 2020 года нелегальные перевозчики в Петербурге выплатили штрафов на 4,4 млн рублей.

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