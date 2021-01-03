В Гатчине пенсионерке в храме продали макароны вместо свечей

Пожилая жительница Гатчины захотела купить свечи в церковной лавке в местном храме. Спустя некоторое время 82-летняя женщина поняла, что вместо свечей ей продали макароны.

Со слов пенсионерки, обманули ее в Соборе святого Апостола Павла в самом центре Гатчины, прихожанкой которого она является уже 19 лет. Она заметила на прилавке длинные свечи и попросила 30 штук. Она отнесла их домой и вспомнила про них 31 декабря, когда в доме отключили свет, передает 47 news.

Пенсионерка начала поджигать свечи, но они не горели, и в итоге оставила их, чтобы рассмотреть утром. На следующий день к ней пришла внучка и сказала, что это не свечи, а макароны.

В церковной лавке при соборе свечи продают за 50-100 рублей за штуку. То есть покупка свечей-макарон пенсионерке могла обойтись в 3 тысячи рублей.

В храме журналистов заверили, что из съедобного у них продается только монастырский сбитень, а бабушка могла просто пакет перепутать. Пожилая женщина же заявляет, что она хоть и старенькая, но голова у нее «хорошо работает».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прихожане храма с пропавшими елками извинились перед жителями Приморского района.