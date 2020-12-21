Прихожане храма с пропавшими елками извинились перед жителями Приморского района

Прихожане храма с пропавшими елками извинились перед жителями Приморского района
Прихожане храма пообещали сделать все возможное, чтобы сохранить деревья. Фото: ВКонтакте/"Приморский район"

Прихожане храма Святителя Николая на Арцеуловской аллее в Приморском районе извинились перед местными жителями за ситуацию с выкопанными на улице Шаврова елями, которые оказались на территории церкви.

В сообщении, которое опубликовано на официальной странице храма в социальной сети «Вконтакте» отмечается, что деревья привезли неожиданно — высадкой не планировали заниматься ни прихожане, ни настоятель. Ели передали как дар от жертвователя, пояснившего, что деревья требовалось или пересадить, или уничтожить из-за земляных работ, которые проводятся на их прежнем месте расположения.

Представители храма пообещали сделать все возможное, чтобы сохранить ели и минимизировать стресс для них от сложившейся ситуации.

Напомним, что, как писала gazeta.spb.ru, на пропажу деревьев со двора дома №17 по улице Шаврова обратили внимание местные жители, Петербуржцев возмутило, что ели, высаженные силами горожан, выкопали и увезли без предупреждений и объяснений.

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