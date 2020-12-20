Жители Приморского района нашли срубленные ели во дворе церкви

Некоторые жители Приморского района, впрочем, считают возмущение сограждан необоснованным, а в действиях рабочих не видят ничего предосудительного. Фото: ВКонтакте/"Приморский район"

Некоторые жители Приморского района, впрочем, считают возмущение сограждан необоснованным, а в действиях рабочих не видят ничего предосудительного. Фото: ВКонтакте/"Приморский район"

Жители Приморского района Северной столицы возмутились пропажей елей с улицы Шаврова, собственноручно посаженных горожанами. Деревья обнаружили на территории церкви неподалеку.

Как рассказывают участники группы «Приморский район» в социальной сети «Вконтакте», недавно во дворе дома №17 по улице Шаврова выкопали деревья, посаженные силами местных жителей, и увезли в неизвестном направлении. Кто ответственен за «тихую» перевозку елей, также пока непонятно.

И вот в субботу, 19 декабря, исчезнувшие деревья нашлись. Их заметили во дворе церкви Святителя Николая на Арцеуловской аллее. Рабочие приступили к высадке елей. При этом подтверждения законности их действий, — наличие разрешений на транспортировку и высадку деревьев, — не обнаружено.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня, 20 декабря, в Петербурге открывается более 70 елочных базаров.