В Петербурге 20 декабря заработают более 70 елочных базаров

В Петербурге 20 декабря заработают более 70 елочных базаров
Елочный базар в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Жители Северной столицы смогут купить главный символ Нового года на елочном базаре. В этом году они заработают более чем по 70 адресам.

В воскресенье, 20 декабря, во всех районах города открываются елочные базары. Продажа лесных красавиц будет проходить на городских участках по договорам сезонной торговли.

Как сообщили в пресс-службе городского комитета имущественных отношений (КИО), торговые точки заработают во всех районах мегаполиса. Елку там можно будет купить до 31 декабря.

Полный список адресов базаров опубликован на сайте СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Манежной площади открылась главная Рождественская ярмарка. Главными героями праздника в этом году стали персонажи сказки «Щелкунчик и мышиный король».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
елочные базары новости СПб ярмарки


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Двух человек госпитализировали после тройного ДТП на Выборгском набережной
Жители Петербурга на фоне пандемии COVID-19 стали чаще обращаться к косметологам
Коронавирус унес жизни еще 73 петербуржцев
Гендиректором «Метростроя Северной столицы» стал экс-глава ЗАО ...
В Петербурге 20 декабря заработают более 70 елочных базаров
Два человека погибли при пожаре в частном доме в Сиверском
В Петербурге за сутки коронавирусом заразились 3 759 человек
Разбил окно и забросил: в Мурино разыскивают поджигателя парикмахерской