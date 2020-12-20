В Петербурге 20 декабря заработают более 70 елочных базаров

Жители Северной столицы смогут купить главный символ Нового года на елочном базаре. В этом году они заработают более чем по 70 адресам.

В воскресенье, 20 декабря, во всех районах города открываются елочные базары. Продажа лесных красавиц будет проходить на городских участках по договорам сезонной торговли.

Как сообщили в пресс-службе городского комитета имущественных отношений (КИО), торговые точки заработают во всех районах мегаполиса. Елку там можно будет купить до 31 декабря.

Полный список адресов базаров опубликован на сайте СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга».

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