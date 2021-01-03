С начала года в Ленобласти очистили 18 тысяч километров заснеженных дорог

С начала года в Ленобласти очистили 18 тысяч километров заснеженных дорог
За три дня от снега очистили 18 тыс. километров региональных трасс. Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленобласти

За первые дни нового года дорожники очистили от снега и наледи 18 тысяч километров региональных дорог в Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Больше всего снега выпало в Кингисеппском, Лодейнопольском, Подпорожском и Гатчинском районах. В общей сложности дорожные службы использовали более 450 тонн чистой соли и почти 52 кубометра солевых растворов.

В ближайшие несколько дней в 47 регионе температура воздуха будет переходить через ноль градусов, местами пройдут небольшие снегопады. Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и пропускать спецтехнику.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что больше 2 тысяч дворников убирают улицы от снега в Ленобласти.

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