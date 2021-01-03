С начала года в Ленобласти очистили 18 тысяч километров заснеженных дорог

За первые дни нового года дорожники очистили от снега и наледи 18 тысяч километров региональных дорог в Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
Больше всего снега выпало в Кингисеппском, Лодейнопольском, Подпорожском и Гатчинском районах. В общей сложности дорожные службы использовали более 450 тонн чистой соли и почти 52 кубометра солевых растворов.
В ближайшие несколько дней в 47 регионе температура воздуха будет переходить через ноль градусов, местами пройдут небольшие снегопады. Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и пропускать спецтехнику.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что больше 2 тысяч дворников убирают улицы от снега в Ленобласти.