Белый дом озвучил свою версию происхождения COVID-19

В Белом доме считают, что пандемия возникла из-за утечки в лаборатории Китая. Фото: unsplash

В Белом доме считают, что пандемия возникла из-за утечки в лаборатории Китая. Фото: unsplash

Заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер заявил, что самая «достоверная» теория происхождения пандемии — это утечка из лаборатории в Китае. При этом никаких доказательств своим словам он не приводит.

«Появляется все больше свидетельств того, что лаборатория является наиболее вероятным источником утечки вируса», — приводит слова чиновника Daily Mail.

Поттингер не привел ни одного доказательства в подтверждение своих слов и ссылается на «разведывательные данные». По его словам, патоген якобы «ускользнул» из китайской лаборатории, а произошло это из-за утечки или аварии.

Советник Трампа сделал соответствующее заявление в ходе выступления на Zoom-конференции с парламентариями из разных стран, посвященной теме Китая. Вскоре ВОЗ отправит своих специалистов в Ухань для расследования причин возникновения эпидемии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава МИД Китая озвучил версию о происхождении коронавируса.