В Индии 22 человека погибли на похоронах из-за обвала крыши

В Индии 22 человека погибли на похоронах из-за обвала крыши
В Индии при обрушении крыши погибли 22 человека. Фото: pixabay

Жертвами обрушения крыши крематория в Индии стали десятки человек, которые пришли на похороны.

Трагедия произошла в городе Мураднагар в штате Уттар-Прадеш, что на севере Индии. Все случилось, когда шел проливной дождь, от которого люди спрятались под крышей. Большинство из них — родные и близкие мужчины, которого в этот момент кремировали.

По данным NDTV, число погибших достигло 22, а травмы получили по меньшей мере 38 человек, которых достали из-под завалов. Главный министр штата Йоги Адитьянатх заявил, что семьям погибших выплатят по 200 тыс. рупий (около 2750 долларов) за каждого умершего. Также он поручил властям расследовать причины инцидента и подготовить доклад.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сирии 25 мирных жителей погибли при атаке на автобус.

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