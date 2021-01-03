Исполнительницу главной роли в украинском сериале «Крепостная» заменит актриса из Петербурга

Екатерина Ковальчук пожелала удачи Софье Присс (на фото) в работе над новым для нее проектом. Фото: Instagram @sonyapriss

Екатерина Ковальчук пожелала удачи Софье Присс (на фото) в работе над новым для нее проектом. Фото: Instagram @sonyapriss

В третьем сезоне украинского сериала «Крепостная» исполнительницу главной роли Екатерину Ковальчук заменит петербургская актриса Софья Присс, известная по фильму «Серебряные коньки».

Екатерина Ковальчук заявила о том, что покидает проект, в своем Instagram. Она объяснила, что не отказывалась от съемок в продолжении сериала, однако ряд обстоятельств воспрепятствовали её дальнейшему участию в проекте. Создателям «Крепостной» не удалось достигнуть договоренности с актрисой, поэтому главной героине пришлось искать замену.

Екатерина пожелала удаче новой исполнительнице роли крепостной Катерины, актрисе Софье Присс. Известность к артистке из Северной столицы пришли после съемок в новогодней картине Михаила Локшина «Серебряные коньки». Отметим, что съемки третьего сезона драмы «Крепостная» подойдут к концу, как ожидается, весной 2021 года.

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