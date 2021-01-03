На набережной Карповки появился диджейский пульт

Установившие диджейский пульт на Карповке не волнуются, что он станет добычей хулиганов, поскольку техника крайне тяжелая. Фото: Департамент Росприроднадзора по СЗФО

Установившие диджейский пульт на Карповке не волнуются, что он станет добычей хулиганов, поскольку техника крайне тяжелая. Фото: Департамент Росприроднадзора по СЗФО

Жители Северной столицы рассказали в социальных сетях, что на набережной реки Карповки в Петроградском районе появилась диджейская установка, которой может воспользоваться каждый желающий.

О необычном усовершенствовании городского пространства написали интернет-пользователи в группе «Типичный Петроградский» в соцсети «Вконтакте». Для того, чтобы поиграть на диджейском пульте, достаточно подключить его к смартфону. Кроме того, рядом с установкой есть табличка с подробной инструкцией.

При этом с помощью DJ-пульта можно не только включить любимую музыку, но и создать собственную композицию, добавляя звуковые эффекты, меняя скорость звучания треков или порядок проигрывания. Над пультом также соорудили навес, чтобы дождь и снег не повредили технику. По вечерам установку отключают, чтобы не спровоцировать массовые вечеринки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев удивили сотни багетов, плавающих в реке Карповке.