В понедельник 4 января жителей Петербурга ждет гололедица и похолодание

В понедельник 4 января жителей Петербурга ждет гололедица и похолодание
В Петербурге устанавливается по-настоящему зимняя погода. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Последние несколько дней в Северной столице было не по-зимнему тепло, однако с завтрашнего дня в город вернутся зимние холода. Кроме того, синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах.

В перый понедельник 2021 года, 4 января, температура воздуха в Санкт-Петербурге будет колебаться в пределах -2…-4 градусов. Существенных осадков не предвидится, днем возможен кратковременный снег, а в остальном погода будет облачной с прояснениями. Также будет дуть южный ветер, который днем изменится на восточный со скоростью 2 метра в секунду.

Атмосферное давление, согласно информации «Северо-Западного УГМС», ночью составит 767 мм рт. ст., а днем поднимется до 770 мм рт. ст.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня, 3 января, в городе на Неве дневная температура воздуха также впервые за несколько дней опустилась ниже нуля.

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