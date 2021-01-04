Утром 4 января дороги Петербурга свободны от пробок

Сегодня утром в Северной столице почти нет пробок. Загруженность городских дорог оценивается в один балл.

Об этом стало известно в понедельник, 4 января. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», серьезная загруженность в течение дня не прогнозируется. Однако на некоторых участках движение затруднено.

Так, машины стоят на набережной Обводного канала, у Калининского сквера, на пересечении Кадетской линии и Университетской набережной, а также у Дворцового моста и Московского вокзала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Петербурге ожидается переменная облачность. Температура воздуха опустится до -1…-3 градуса.