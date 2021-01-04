Эксперт рассказал, кому следует бояться утечки личных данных

Утечка данных Фото: Pixabay
Эксперт советует не переходить по подозрительным ссылкам. Фото: Pixabay

В I квартале 2020 года количество кибератак увеличилось почти на четверть.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, что половина всех украденных данных — логины и пароли, сообщает агентство «Прайм» .

По его словам, утечка личных данных может произойти с любого незащищенного телефона или компьютера, сказал Куканов. При этом, обычно целью злоумышленников является не личная, а платежная информация или пароли.

Эксперт советует не переходить по подозрительным ссылкам, потому что они могут быть использованы мошенниками для заражения устройства вирусом. Специалист рекомендует не доверять сайтам с нелегальным контентом. По его словам, вместе с бесплатными программами или фильмами может идти средство его «монетизации» в виде вируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что соглашение с Facebook, предполагающее выплату $5 млрд в связи с нарушениями при обработке личной информации пользователей, утвердила Федеральная торговая комиссия США, сообщает WSJ. Трое из пяти членов комиссии поддержали это решение. Теперь оно будет передано на рассмотрение в американское министерство юстиции.

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