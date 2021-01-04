Петербург снова лидирует по смертям от коронавируса за сутки

Петербург снова лидирует по смертям от коронавируса за сутки
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

В Петербурге за минувшие сутки коронавирус унес жизни 79 пациентов, сдавших положительные тесты на выявление болезни. Город занял первое место по числу смертностей за сутки среди регионов России.

Об этом стало известно в понедельник, 4 января. Как сообщили в оперативном штабе, следом за Петербургом в указанном рейтинге идет Москва, где за последние 24 часа скончались 74 пациента. В Подмосковье — 15 человек, в Ленобласти никто не умер.

С начала пандемии в городе скончались 8 тыс. 4 человека. Жертвами коронавируса по России стали 482 человека за сутки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург также возглавил рейтинг регионов по суточной заболеваемости COVID.

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