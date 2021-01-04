Петербург возглавил рейтинг регионов по суточной заболеваемости COVID

Петербург возглавил рейтинг регионов по суточной заболеваемости COVID
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: Pixabay

В Петербурге продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. За последние сутки болезнь обнаружили у 3 657 человек. Город занял первое место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19.

Об этом стало известно в понедельник, 4 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, второе место в указанном рейтинге заняла Москва — 3 591 новый инфицированный. На третьем месте оказалась Московская область, где за указанный период коронавирус выявили у 1 250 человек. В Ленобласти болезнь подхватили еще 218 жителей.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что снижение заболеваемости коронавирусом в России связано только лишь с выходными днями.

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