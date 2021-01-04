В России за сутки подтвержден 23 351 случай заражения коронавирусом

Спад заражений во время новогодних праздников - еще не доказательство победы над второй волной. Ситуация прояснится в конце января, когда будут очевидны последствия каникул. Фото: pixabay

Спад заражений во время новогодних праздников - еще не доказательство победы над второй волной. Ситуация прояснится в конце января, когда будут очевидны последствия каникул. Фото: pixabay

По данным оперативного штаба на утро 4 января, в России за сутки коронавирусную инфекцию подхватил еще 23 351 человек.

Нарастающим итогом число заражений в стране достигло 3 260 138, болезнь зафиксирована в каждом российском регионе. Кроме того, за минувшие сутки коронавирус стал причиной смерти 482 пациентов. В общей сложности, COVID-19 забрал жизни 58 988 россиян.

Также за последние сутки, к счастью, выписали практически столько же людей, сколько выявлено новых случаев, — 21 154 пациента отправились из больниц домой. Таким образом, с начала пандемии количество выздоровевших россиян выросло до 2 640 036 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург обогнал Москву по числу суточных заражений коронавирусом. В городе на Неве зафиксировано 3 657 случаев, тогда как в столице — 3 591.