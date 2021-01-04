Врачи рассказали о состоянии заболевшей коронавирусом Алисы Фрейндлих

Состояние госпитализированной с коронавирусом актрисы Алисы Фрейндлих остается тяжелым, но стабильным.

Об этом стало известно в понедельник, 4 января. Подробности рассказала представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России, сообщает РИА «Новости».

Артистка находится в палате интенсивной терапии на кислородной поддержке. Вместе с ней с таким же диагнозом госпитализировали ее дочь и внучку. По словам представителя клинки, они пошли на поправку.

Напомним, актриса попала в больницу 25 декабря с 36% поражением легких. У Алисы Фрейндлих выявили коронавирус. 86-летняя актриса уже несколько дней находится в медучреждении. Сначала народная артистка СССР проходила лечение в реанимации инфекционного отделения 122-й больницы им. Соколова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о госпитализации Бориса Грачевского. У создателя «Ералаша» также выявили коронавирусную инфекцию.