В Пулково 5 января нет отмененных и задержанных рейсов

В Пулково 5 января нет отмененных и задержанных рейсов
Изменений в расписании нет. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В петербургском аэропорту Пулково сегодня обошлось без отмены и задержки авиарейсов. Все самолеты вылетят согласно расписанию.

Об этом стало известно во вторник, 5 января. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала на 5:00, все рейсы сегодня будут выполнены по расписанию: информации о каких-либо задержках или отмененных рейсах нет.

Данные об изменениях появятся на сайте аэропорта, где в режиме онлайн можно увидеть задержки и отмены рейсов.

Ранее самолет, летевший из Домодедово, был вынужден совершить экстренную посадку в Петербурге. Во время полета была выявлена техническая неисправность аэронавигационного оборудования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что авиакомпания «Азимут» 3 января запускает рейсы из Петербурга в Калугу. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю. Авиаперевозки пассажиров будут вестись по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям на самолетах Sukhoi Superjet.

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