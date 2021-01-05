Трамп намерен одержать победу в восьми штатах, где потерпел поражение

Трамп намерен одержать победу в восьми штатах, где потерпел поражение
Президент США Дональд Трамп. Фото: Pixabay

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении одержать победу в восьми штатах, где он по официальным данным проиграл.

Трамп отметил, что жалуется не только на итоги выборов в Джорджии.

«Я жалуюсь насчет восьми штатов и думаю, что выиграю их все», — заявил он, выступая перед сторонниками в Джорджии.

Американский лидер выразил уверенность, что ход событий изменится через пару недель, сообщает РИА «Новости».

Выборы в США прошли 3 ноября 2020 года, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Многие страны уже поздравили Байдена с победой. Трамп итоги выборов не признает. Он считает, что во время выборов были допущены нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.

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