Байден заявил, что Трамп не выполняет свою работу

Байден заявил, что Трамп не выполняет свою работу
Джо Байден. Фото: wikipedia.org

Джо Байден заявил, что действующий президент США Дональд Трамп не выполняет свою работу.

По его словам, Трамп «ноет и жалуется» на результаты выборов вместо того, чтобы бороться с коронавирусом, сообщает РИА «Новости».

Выборы в США прошли 3 ноября 2020 года, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Многие страны уже поздравили Байдена с победой. Трамп итоги выборов не признает. Он считает, что во время выборов были допущены нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Джо Байден дональд трамп США


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бывшая супруга Аршавина объяснила, почему прячет лицо
Ученые выяснили, как снизить риск развития заболеваний сердца
Байден заявил, что Трамп не выполняет свою работу
Главный тренер российской молодежки прокомментировал разгромное поражение ...
Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в России
Новогоднее шоу «Вечернего Урганта» попало в тренды итальянского YouTube
Трамп намерен одержать победу в восьми штатах, где потерпел поражение
В Ленобласти ожидаются снег и гололедица