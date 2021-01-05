Байден заявил, что Трамп не выполняет свою работу

Джо Байден заявил, что действующий президент США Дональд Трамп не выполняет свою работу.

По его словам, Трамп «ноет и жалуется» на результаты выборов вместо того, чтобы бороться с коронавирусом, сообщает РИА «Новости».

Выборы в США прошли 3 ноября 2020 года, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Многие страны уже поздравили Байдена с победой. Трамп итоги выборов не признает. Он считает, что во время выборов были допущены нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.