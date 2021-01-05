На гребне антициклона: в Петербурге ожидается облачная погода

На гребне антициклона: в Петербурге ожидается облачная погода
Прогноз погоды на 5 января. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Во вторник, 5 января, в Петербурге ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

На метеорологические условия города окажет влияние гребень антициклона. По прогнозам синоптика, вероятность осадков минимальна.

Столбики термометров покажут -1…-3 градуса, в Ленобласти температура воздуха окажется на уровне -1…-6°. Ветер северо-восточный будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 772 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.

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