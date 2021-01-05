В Великобритания вводится третий локдаун

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране третьего карантина.

Он отметил, что принять такое решение его вынудило распространение новой модификации коронавируса, сообщает РИА «Новости».

По его словам, новый штамм распространяется с «пугающей скоростью».

С 5 января школы будут работать в дистанционном режиме. Граждане разрешается выходить на улицу только для прогулки и для того, чтобы попасть к врачу или в магазин.

Новую мутацию SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании. Ученые выяснили, этот тип вируса распространяется с более высокой скоростью и требует еще большей осторожности. Новый вариант коронавируса примерно на 70% заразней обычного.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что новый штамм коронавируса, возникший на юге-востоке Англии, приведет к увеличению числа госпитализаций и смертей от COVID-19 в следующем году. К такому выводу пришли ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины.