Инфекционист: коронавирус со временем станет менее тяжелой болезнью

Инфекционист: коронавирус со временем станет менее тяжелой болезнью
Для снижения распространения коронавирусной инфекции нужна вакцинация. Фото: pixabay.com

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев заявил, что со временем коронавирус будет протекать в более легкой форме.

По его прогнозам, COVID-19 не скоро уйдет, но в дальнейшем он будет менее тяжелым, сообщает РИА «Новости».

По словам специалиста, для снижения распространения коронавирусной инфекции нужна вакцинация.

Массовая вакцинация петербуржцев от коронавирусной инфекции точно начнется к февралю-марту 2021 года. Такое заявление сделал вице-губернатор города Олег Эргашев.

Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцину зарегистрировали 11 августа. В тестировании препарата участвовала большая выборка из числа жителей Москвы старше 60 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре заявили об отсутствии в России нового штамма COVID.

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