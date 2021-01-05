Инфекционист: коронавирус со временем станет менее тяжелой болезнью

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев заявил, что со временем коронавирус будет протекать в более легкой форме.

По его прогнозам, COVID-19 не скоро уйдет, но в дальнейшем он будет менее тяжелым, сообщает РИА «Новости».

По словам специалиста, для снижения распространения коронавирусной инфекции нужна вакцинация.

Массовая вакцинация петербуржцев от коронавирусной инфекции точно начнется к февралю-марту 2021 года. Такое заявление сделал вице-губернатор города Олег Эргашев.

Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцину зарегистрировали 11 августа. В тестировании препарата участвовала большая выборка из числа жителей Москвы старше 60 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре заявили об отсутствии в России нового штамма COVID.