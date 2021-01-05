Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в 2021 году

"Международные финансовые институты в следующем году отдают предпочтение валютам развивающихся экономик, отдельно отмечая российский рубль, ставя его на первые места рейтингов инвестиционной привлекательности", - отмечает эксперт. Фото: pixabay

"Международные финансовые институты в следующем году отдают предпочтение валютам развивающихся экономик, отдельно отмечая российский рубль, ставя его на первые места рейтингов инвестиционной привлекательности", - отмечает эксперт. Фото: pixabay

По мнению эксперта по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, наиболее надежной валютой для хранения накоплений в текущем году станет евро.

Уже в первом полугодии, согласно прогнозам эксперта, евро может окрепнуть относительно американской валюты до 1,3. Среди резервных валют для среднесрочные потенциалом для сбережений обладают юань и йена, передает слова Зельцера РИА Новости. Кроме того, стоит обратить внимание на валюты стран БРИКС, особенно ранд и рупию.

Финансист, однако, отмечают, для россиян эти валюты довольно экзотично, а инвестирование в них — рискованно из-за краткосрочной волатильности, обоснованной их ограниченной ликвидностью. Отечественный рубль, как считает Зельцер, также является перспективной валютой и в течение года может укрепиться до 70 за доллар и 85 за евро. Этот сценарий, между тем, требует ряда определенных условий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России предлагают провести кредитную амнистию по займам не более 3 млн рублей.