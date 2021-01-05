Трамп собирается продавать свой Ferrari F430

Трамп собирается продавать свой Ferrari F430
Машину продадут в ближайшее время. Фото: pixabay

Люксовый автомобиль выставили на аукцион. Первоначальная стоимость оценена в 400-500 тысяч долларов.

Президент Дональд Трамп решил продать свой Люксовый автомобиль Ferrari F430. Машину уже выставили на аукцион, ее планируют продать минимум за 400 тысяч долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Mecum Auctions.

Известно, что Трамп приобрел машину абсолютно новой и готов предоставить всю документацию. За все время автомобиль, выпущенный в 2007 году, проехал 11 тысяч километров. Торги должны состояться с 7 по 16 января.

Напоминаем, что Трамп проиграл в гонке за президентский пост. Политик отрицает победу своего конкурента Джо Байдена, инаугурация которого должна состояться 20 января.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Трамп собирается и дальше бороться за президентский пост. Политик убежден, что у него «отбирают победу» и это нельзя оставлять без внимания.

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