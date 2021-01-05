Трамп собирается и дальше бороться за президентский пост

Трамп собирается и дальше бороться за президентский пост
Трамп не признает своего поражения на выборах. Фото: pixabay.com

Политик убежден, что у него «отбирают победу» и это нельзя оставлять без внимания.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается «отдавать» Белый дом демократу Джо Байдену. Он отметил, что не признает результатов выборов и считает, что у него «отобрали» пост. Своим мнением Трамп поделился во время выступления в штате Джорджия, запись которого опубликовала на YouTube-канале WJCL News.

Политик добавил, что устроит «адскую битву» за президентский пост и отступать не собирается. Напоминаем, что за Байдена проголосовали 306 выборщиков, а за Трампа – 232. Несмотря на это, действующий глава государства отказывается признавать результаты.

Инаугурация избранного президента намечена на 20 января.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Трамп в очередной раз заявил о победе на выборах.

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