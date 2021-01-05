Трамп в очередной раз заявил о победе на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп снова заявил о своей победе на выборах главы государства.

«Я участвовал в двух выборах и выиграл каждые, вторые выборы — с еще большим успехом», — заявил он во время выступления в штате Джорджия на митинге в поддержку переизбрания в Сенат законодателей Дэвида Пердью и Келли Леффлер, сообщает ТАСС.

Выборы в США прошли 3 ноября, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Многие страны уже поздравили Байдена с победой. Путин также направил телеграму с поздравлением. Трамп итоги выборов не признает. Он считает, что во время выборов были допущены нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.