В среду в Петербурге пройдет небольшой снег

В среду в Петербурге пройдет небольшой снег
Выпадет снег. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Сегодня в Северной столице ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег.

Об этом стало известно в среду, 6 января. В ночное время существенных осадков не предвидится, днем местами пройдет небольшой снег. Порывы северо-восточного и восточного ветра будут достигать 3-8 метров в секунду ночью и 5-10 метров в секунду днем.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по городу со ссылкой на синоптиков, температура воздуха ночью составит 4-6 градусов мороза, днем воздух потеплеет до минус 2-4 градусов.

Атмосферное давление будет слабо понижаться. На дорогах ожидается гололедица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пулково 6 января работает без отмен и задержек. Данные об изменениях появятся на сайте аэропорта.

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