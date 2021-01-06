В Петербурге и Ленобласти за три ночи масштабного рейда поймали более 100 пьяных водителей

На злостных нарушителей завели уголовные дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

На злостных нарушителей завели уголовные дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полиция провела масштабный профилактический рейд по выявлению нетрезвых водителей. За выходные инспекторы остановили порядка тысячи водителей.

Автомобилистов проверяли во всех районах Петербурга и Ленобласти. Нерадивых водителей ловили с 2 по 5 января.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, из тысячи остановленных 110 оказались опьяненные различными веществами — от алкоголя до наркотиков.

В ходе проверки выяснилось, что трое водителей уже ранее привлекались к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. На злостных нарушителей завели уголовные дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в октябре в Петербурге и Ленобласти в ходе рейдов на выходных поймали 35 пьяных водителей.