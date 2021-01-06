Из архива РАН в Петербурге пропал ценный исторический документ

Из филиала архива Российской академии наук (РАН) в Петербурге пропал фрагмент оттиска печати особо ценного документа архивного Фонда РФ.

В полицию обратилась научный сотрудник и рассказала, что обнаружила пропажу части оттиска восковой печати, отделённой от древней грамоты архиепископа Зальцбургского Эберхарда I, датированной XII веком, сообщает «Интерфакс». Элемент документа хранился в пластиковой коробке на реставрационном столе.

Сумма ущерба устанавливается. Для этого необходимо провести экспертизу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию обратилась 45-летняя женщина-парикмахер, которая заявила, что с 3 по 30 августа отсутствовала в своей квартире на улице Ивана Фомина, и в это время туда забрался вор. По словам пострадавшей, преступник подобрал ключ к замку и проник в квартиру на 7-м этаже.