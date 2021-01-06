На Рождество петербуржцев ждут гололедица и похолодание

В Рождество Христово в Петербурге ожидается облачная погода. В городе похолодает.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», выпадет небольшой снег.

Ветер восточного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут –4…–6 градусов, днем температура воздуха составит до –3…–5 градусов. На дорогах будет гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.