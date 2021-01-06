Жителей Ленобласти предупредили о гололедице

Жителей Ленобласти предупредили о гололедице
В регионе выпадет небольшой снег. Фото: pixabay.com

В четверг, 7 января, в Ленобласти ожидается облачная погода.

В ночное время суток температура может опуститься до –15 градусов. Днем выпадет снег.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью местами, утром и днем в выпадет снег. Ветер восточного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Столбики термометров покажут –3 и –8 градусами, в ночное время суток на востоке местами температура опустится до –12…–15 градусов. Водителей просят быть аккуратнее, так как на дорогах возможна гололедица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.

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