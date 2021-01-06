Автобус протаранил ограждение и вылетел на тротуар на Пулковском шоссе

В среду, 6 января, на Пулковском шоссе возле ТРК «Лето» произошло ДТП с участием автобуса.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Что послужило причиной такого странного маневра неизвестно.

«На Пулковском шоссе, возле ТРК Лето автобус выехал на тротуар, пробив ограждение», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На опубликованный в соцсетях кадрах видно, что у пассажирского автобуса разбито лобовое стекло.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. К месту аварии приезжала скорая помощь.