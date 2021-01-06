Светлана Тихановская переболела коронавирусом

На данный момент политик чувствует себя хорошо и может продолжать работать.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская переболела коронавирусом. Об этом сегодня, 6 января, сообщила ее пресс-секретарь Анна Красулина в разговоре с «Интерфаксом».

Представитель Тихановская отметила, что политик уже здорова и снова приступает к работе. Она добавляет, что оппозиционерка перенесла заболевание довольно легко.

Напоминаем, что Тихановская участвовала в президентских выборах в Белоруссии летом 2020 года. Ее сторонники убеждены, что именно она должна была выиграть. На протяжении долгого времени граждане выходят на митинги, чтобы добиться перевыборов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тихановская хочет аннулировать договоренности Лукашенко с Россией. Она добавила, что выступает за дружественные и партнерские отношения с Россией.