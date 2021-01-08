В Ленобласти в субботу ожидаются снег и гололедица

В Ленобласти в субботу ожидаются снег и гололедица
В регионе выпадет небольшой снег. Фото: pixabay.com

В субботу, 9 января, в Ленинградскую область вернутся морозы.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», столбики термометров покажут -7 … -21 градуса. Выпадет небольшой снег.

Также жителей Ленобласти предупредили о гололедице на дорогах, поэтому водителям следует быть осторожнее. Слабый ветер северо-восточного, восточного направлений. Атмосферное давление мало изменится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.

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