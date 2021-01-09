Правительство РФ установило сумму прожиточного минимума на 2021 год

Сумма прожиточного минимума в 2021 году составит 11 тыс. 653 рубля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

Данные об этом появились в субботу, 9 января, на сайте правительства России.

«Так, прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля», – говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что прожиточный минимум теперь установлен на целый год, а не на квартал, как было до этого. Данная сумма прожиточного минимума рассчитана «от медианного среднедушевого дохода по стране. Раньше «величина определялась на основе расчёта стоимости продуктов, включённых в потребительскую корзину».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство России сохранило размер максимального пособия по безработице.