В Австралии у курильщицы выросли волосы на лице

Женщина злоупотребляла никотином на протяжении 37 лет.

В Австралии 51-летняя женщина обратилась к дерматологу с необычной проблемой – ее лицо покрылось волосами. Об этом пишет издание Daily Mail.

Тонкими волосами также покрыты шея и верхняя часть тела пациентки. Также женщина жаловалась на усталость, кашель и потерю веса. В ходе обследования выяснилось, что у женщины есть новообразования в правом легком и опухоль мозга. Врачи убеждены, что причиной стало злоупотребление никотином.

Чтобы помочь пациентке, был проведен курс химиотерапии и радиотерапии. После этого рост волос замедлился, проблема потери веса также была решена.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали двух курильщиков за ограбление табачного магазина. В среду, 18 ноября, в ходе оперативных мероприятий стражи порядка задержали двух неработающих петербуржцев в возрасте 20 и 23 лет.