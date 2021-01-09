В Австралии у курильщицы выросли волосы на лице

В Австралии у курильщицы выросли волосы на лице
Врачи смогли помочь женщине. Фото: pixabay

Женщина злоупотребляла никотином на протяжении 37 лет.

В Австралии 51-летняя женщина обратилась к дерматологу с необычной проблемой – ее лицо покрылось волосами. Об этом пишет издание Daily Mail.

Тонкими волосами также покрыты шея и верхняя часть тела пациентки. Также женщина жаловалась на усталость, кашель и потерю веса. В ходе обследования выяснилось, что у женщины есть новообразования в правом легком и опухоль мозга. Врачи убеждены, что причиной стало злоупотребление никотином.

Чтобы помочь пациентке, был проведен курс химиотерапии и радиотерапии. После этого рост волос замедлился, проблема потери веса также была решена.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали двух курильщиков за ограбление табачного магазина. В среду, 18 ноября, в ходе оперативных мероприятий стражи порядка задержали двух неработающих петербуржцев в возрасте 20 и 23 лет.

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